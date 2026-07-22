TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meclis tatile girmeden düzenlemeyi yapacağız!

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, terörün tamamen sonlandırılması ve silahların bırakılması sürecinin hukuki bir zemine oturtulması amacıyla yasal bir düzenleme yapılmasının zorunlu hale geldiğini açıkladı. Kurtulmuş, hazırlanacak düzenlemenin bir "af" niteliği taşımayacağını, odağında silahsızlanmanın teyidi olacağını vurguladı.

Kurtulmuş, bugün (22 Temmuz 2026) Mecliste grubu bulunan altı siyasi partinin genel başkanları ve grup temsilcileriyle yürüttüğü istişare sürecine ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Türkiye’nin kritik bir eşikten geçtiğini belirten Kurtulmuş, geçtiğimiz yıl başlatılan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" çalışmalarının bir yol haritası niteliği taşıdığını ifade etti.

Türkiye’deki sürecin tamamen yerli ve milli bir iradeyle yürütüldüğünü belirten Kurtulmuş, "Bu çalışmada bir 'üçüncü göze' yer yoktur. Siyasi partilerimiz, millet adına sürecin hem denetleyicisi hem de taşıyıcısıdır." dedi. Terör örgütünün silah bırakma iradesini beyan etmesiyle yeni bir evreye geçildiğini kaydeden Kurtulmuş, Meclis çatısı altındaki ortak metnin demokratik işleyiş açısından tarihi bir önem taşıdığını hatırlattı.

Kamuoyundaki "af" tartışmalarına açıklık getiren TBMM Başkanı, yapılacak yasal düzenlemeyle ilgili şunları kaydetti:

"Bu düzenleme geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Örgütün silahlarını bıraktığının ve münfesih hale geldiğinin tespit ve teyidiyle ilgili somut bir mekanizma içermelidir. Şunun altını çizmek isterim ki; bu asla bir genel af ya da şahsa özel bir af niteliğinde olmayacaktır."

Kurtulmuş, düzenlemenin temel amacının örgüt mensuplarının silahlarını bırakarak faaliyetlerini sonlandırmalarına yol açmak olduğunu belirtti. Siyasi partiler arasında ana çerçeve itibarıyla bir anlayış birliği gözlemlendiğini ifade eden Kurtulmuş, detay çalışmaların grup başkanvekilleri düzeyinde sürdürüleceğini bildirdi.

TBMM Başkanı, söz konusu yasanın Meclis tatile girmeden önce yasalaşmasını ümit ettiklerini ve bu adımın Türkiye için yeni bir dönemin kapısını açacağını sözlerine ekledi.