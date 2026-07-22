Almanya’dan Irak Başbakanı Zeydi'ye resmi davet ve sanayide iş birliği mesajı

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Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi ile Almanya Başbakanı Friedrich Merz arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, iki ülke arasında sanayiyi geliştirme odaklı ortak bir fon kurulması projesi ele alındı.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Başbakan Ali Zeydi'nin bugün (22 Temmuz 2026) Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede, ikili ilişkilerin güçlendirilmesi ve farklı sektörlerde kalkınma yollarının geliştirilmesi konuları ele alındı.

Başbakan Zeydi, Irak Hükümetinin yolsuzlukla mücadele konusundaki kararlılığını yineleyerek, ülkeyi açık ve cazip bir yatırım ortamına dönüştürmek için çalıştıklarını vurguladı.

Almanya’yı "stratejik bir ekonomik ortak" olarak niteleyen Zeydi, Alman şirketlerinin Irak’taki yatırım hacmini artırmasını ve ödemeler dengesinin genişletilmesini arzu ettiklerini ifade etti.

Zeydi, Irak’ın sanayi kalkınma projelerine Alman tarafının finansman ve teknolojik destek sağlaması amacıyla ortak bir mekanizma kurulması önerisini Başbakan Merz’e sundu.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Almanya’nın Irak ile olan iş birliğini her alanda derinleştirme arzusunu dile getirerek, Başbakan Ali Falih Zeydi’yi resmi bir ziyaret kapsamında Almanya’ya davet etti.

Merz, Irak Hükümetinin ekonomi ve maliye alanındaki reform çabalarını desteklediklerini belirterek, Alman şirketlerinin Irak pazarında yatırım yapmaya ve ülkenin yeniden imarı sürecine katılmaya hazır olduklarını teyit etti.