CHP’de 4 il başkanı görevden alındı, 5 ile yeni atama yapıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) 4 il başkanının merkez ilçe teşkilatlarıyla birlikte görevden alındığını, 5 ilde ise yeni atamaların gerçekleştirildiği bildirildi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, bugün (22 Temmuz 2026) parti teşkilatlarındaki yeni görevlendirmeler ve görevden almalara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarı, 4 il başkanının merkez ilçe teşkilatlarıyla birlikte görevden alındığını, 5 ilde ise yeni atamaların gerçekleştirildiğini duyurdu.

Parti sözcüsü tarafından yapılan açıklamaya göre Çankırı, Karaman, Kütahya ve Uşak il başkanları, beraberlerindeki merkez ilçe yönetimleriyle birlikte görevden alındı. Kararın, partinin teşkilat yapılanmasındaki değişim stratejisi doğrultusunda alındığı ifade edildi.

Görevden almaların ardından teşkilat çalışmalarına hız veren CHP yönetimi, 5 ildeki başkanlık makamlarına yeni isimler atadı. Müslim Sarı; Eskişehir, Karaman, Sivas, Kırşehir ve Uşak illerinde il başkanlığı atamalarının tamamlandığını bildirdi.