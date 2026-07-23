Irak Başbakanı Zeydi resmi ziyaret için Tahran’da

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Irak Başbakanı Ali Falih Zeydi, resmi temaslarda bulunmak üzere üst düzey bir heyetle birlikte İran'ın başkenti Tahran’a ulaştı.

İran medyasında yer alan haberlere göre 23 Temmuz 2026 Perşembe günü Tahran’a ulaşan Başbakan Zeydi ve beraberindeki heyet, İranlı yetkililer tarafından resmi törenle karşılandı.

Başbakan Zeydi, yola çıkmadan önce sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bugün, ortak önemli dosyaları, ikili iş birliğini ve bölgesel meseleleri görüşmek üzere resmi bir ziyaretle Tahran'a gidiyoruz. Irak ve İran; tarihi, kültürel ve coğrafi bağların yanı sıra ortak çıkarlarla birbirine bağlıdır. Bu durum, her iki ülke halkının kalkınması ve refahı ile bölgesel ve uluslararası istikrarın desteklenmesi için diyalog ve karşılıklı saygı ruhuyla çalışmaya devam etmemizi gerektirmektedir."

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan başkanlığında, çarşamba günü toplanan İran-Irak Ekonomik İş Birliği Ortak Komisyonu toplantısında, Başbakan Zeydi’nin ziyareti ele alınmıştı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bu ziyareti iki ülke ilişkilerinde "çok önemli bir olay ve dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

Bağdat ile Tahran arasındaki ilişkilerin derin tarihi ve kültürel köklere sahip olduğunu vurgulayan Pezeşkiyan, bu dönemin stratejik iş birliğinde yeni bir sayfa açabileceğini belirtti.

Pezeşkiyan ayrıca, ticaret, yatırım ve altyapı alanındaki anlaşmaların hayata geçirilmesi için tüm devlet kurumlarına tam koordinasyon talimatı verdi.

Irak Hükümet Sözcüsü Haydar Abudi tarafından yapılan açıklamaya göre Başbakan Ali Zeydi’nin Tahran ziyaretindeki ana gündem başlıkları şunlardan oluşuyor:

Enerji ve Doğalgaz Dosyası: Irak'ın ekonomik çıkarlarını koruma temelinde İran'dan ithal edilen doğalgaz konusunun görüşülmesi.

Ekonomi, Ticaret ve Ulaşım: İkili ticaret hacminin artırılması, lojistik engellerin ve finansal transfer süreçlerindeki sorunların çözülmesi.

Bölgesel Gerilimi Azaltma: Bölgesel güvenlik dosyalarının ve Orta Doğu'da tırmanan gerilimi düşürmeye yönelik adımların değerlendirilmesi.