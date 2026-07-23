ABD Dışişleri Bakanı: İran’a saldırılar her gece daha da artacak

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, "İran anlaşma için yalvarıyor ancak görünüşe göre anlaşma yapmaya henüz hazır değiller. İran aklını başına toplayana kadar ödeyeceği bedel her gece daha da artacak." dedi.

Rubio, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) Dışişleri Bakanları Toplantısına katılmak üzere geldiği Filipinlerin başkenti Manila'da temaslarına devam ediyor.

Rubio, burada yaptığı açıklamada, İran'ın anlaşma yapmak istediğini ancak bu konuda ciddi davranmadığını söyledi.

Rubio, "İran anlaşma için yalvarıyor ancak görünüşe göre anlaşma yapmaya hazır değiller. Bunun bedelini ağır ödeyecekler" ifadlerini kullandı.

İran'ın yaptığı anlaşmaları "ya bozduğunu ya da değiştirmeye çalıştığını" savunan Rubio, "İran aklını başına toplayana kadar ödeyeceği bedel her gece daha da artacak." şeklinde konuştu.

Rubio, ABD'nin temel hedefinin "nükleer silahlardan arındırılmış bir İran" olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi:

"İran nükleer silaha sahip olamaz. Böyle bir durumda dünyaya neler yapabileceklerini bir düşünün."

Rubio ayrıca, ABD'nin İran'a yönelik askeri operasyonlarının 12'nci gecesinde olduğunu belirterek, ülkenin sanayi altyapısının ağır hasar gördüğünü ve milyarlarca dolarlık zarar olduğunu aktardı.