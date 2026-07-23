The Telegraph, tayt giydiği için görevden alınan valiyi yazdı

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Ardahan Valisi Mehmet Fatih Çiçekli’nin görevden alınması İngiliz basınında da yer buldu. The Telegraph, Çiçekli’nin bisiklet kıyafetiyle yaptığı paylaşımlar nedeniyle hedef alındığını ve daha sonra Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla görevden alındığını yazdı.

'Bir Türk vali, giyimiyle ilgili eleştiriler çektiği için görevden alındı' başlığıyla sosyal medyada paylaşılan haberde, Çiçekli’nin sosyal medyada bisiklet taytıyla paylaştığı fotoğraf ve videoların bazı siyasetçilerin tepkisini çektiği aktarıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kars Milletvekili İnan Akgün Alp’in “Taytlı vali olmaz.” sözlerine yer veren gazete, Alp’in Çiçekli’yi “devlet makamının ciddiyetini ve vakarını terk etmekle” suçladığını yazdı.

The Telegraph ayrıca Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) eski Milletvekili Şamil Tayyar’ın da Çiçekli’nin bisiklet kıyafetiyle sık sık görünmesini eleştirdiğini aktardı.

Şamil Tayyar’ın “Taytlı valiyi ne vatandaş ne de memur ciddiye alır.” dediği belirtildi.

1976 doğumlu Çiçekli, 2004’te mülki idare amirliği görevine başladı ve ocak ayında Ardahan Valisi olarak atandı. Çiçekli, 17 Temmuz’da yayımlanan kararnameyle görevden alındı, yerine Ömer Hilmi Yamlı atandı.

Haberde, görevden alma kararının ardından Çiçekli’nin yeniden göreve getirilmesi için imza kampanyası başlatıldığı da belirtildi.

Kampanyada, Çiçekli’nin Ardahan’da spor ve gençlik alanında önemli çalışmalar yaptığı, bölgede bisiklet turizminin gelişmesine katkı sunduğu savunuldu.

The Telegraph, Çiçekli’nin kıyafetlerine yönelik eleştirilerin Avrupa’da da tepki çektiğini yazdı.

Avrupa Parlamentosunun Türkiye raportörü Nacho Sánchez Amor’un, Çiçekli’ye yönelik eleştirileri “İslami muhafazakar gündeme destek” olarak nitelendirdiği aktarıldı.

Çiçekli ise eleştirilere, “Giydiğim kıyafet spor kıyafeti” sözleriyle yanıt vermişti.

Çiçekli, “Bazen unvanları, etiketleri unutmak; insan olduğunu bilmek ve öyle kalmak gerekir. Spor, bisiklet ve kürek kötü şeyler değil. Herkesin, her yaşta yapması gereken şeyler.” demişti.