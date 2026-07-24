Ekvador’da Kürt şaire onur ödülü

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Kürt şair Muhammed Pakij, Ekvador’da Amazon Sanat ve Edebiyat Örgütü tarafından düzenlenen 6. Dünya Şiir Etkinliği’nde onur ödülüne layık görüldü. "Dayanışma" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikte Pakij, Kürt edebiyatını uluslararası platformda temsil etti.

Konuya ilişkin Kurdistan24’e açıklamalarda bulunan Muhammed Pakij, etkinliğin deprem felaketi sonrası zor günler geçiren Venezuela halkına destek amacıyla düzenlendiğini belirtti. Şiirin toplumsal işlevine değinen Pakij, "Şiir sadece estetik bir sanat dalı değildir; felaket ve kriz dönemlerinde vicdanın, umudun ve halklar arasındaki dayanışmanın sesi olabilir." dedi.

Etkinlik süresince dünyanın dört bir yanından gelen şairlerle farklı dillerde eserler sunduklarını ifade eden Pakij, şiirlerinde yaşamın değeri, insan onurunun korunması, halklar arası iş birliği, barış ve özgürlük temalarını işlediklerini kaydetti.

Kürt şiirini temsil etmenin önemine dikkat çeken şair, "Kürt bir şair olarak bu uluslararası organizasyonda yer almak, Kürt edebiyatını ve şiirini dünya çapında tanıtmak adına kritik bir fırsattır. Bu, Kürtlerin sesini insani ve küresel meselelerde duyurma imkanı sağlamıştır." ifadelerini kullandı.

Amazon Sanat ve Edebiyat Örgütü, Muhammed Pakij’i bir onur sertifikası ve "Şiir Hareketinin Öncü Şairi" unvanı ile ödüllendirdi. Söz konusu ödülün, edebi çalışmalarıyla insani değerlere, toplumsal dayanışmaya, barışa ve uluslararası edebi bağların güçlendirilmesine hizmet eden şairlere verildiği belirtildi.

Muhammed Pakij kimdir?

1971 yılında Süleymaniye’nin Surdaş kasabasında doğan Muhammed Pakij, edebi çalışmalarına 1986 yılında başladı. 1991 yılından itibaren gazetecilik mesleğini de icra eden şairin, 150’den fazla şiiri bestelenerek şarkı haline getirildi. Kürdistan İnsan Hakları Marşı’nın yazarı olan Pakij, 2007 yılında eserleri ilköğretim müfredatına dahil edilen ilk genç şair unvanını kazandı. Bugüne kadar 3 divan ve 12 kitapçık olmak üzere toplam 15 yayımlanmış eseri bulunmaktadır.