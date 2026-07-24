İran'dan sivillere uyarı: ABD askerlerinin bulunduğu alanlardan uzak durun

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölge ülkelerinde yaşayan sivillere yönelik kritik bir güvenlik uyarısı yayımlayarak, ABD askeri varlığının bulunduğu bölgelerden en az 500 metre uzak durulması çağrısında bulundu.

Devrim Muhafızları tarafından bugün (24 Temmuz 2026) yapılan açıklamada, ABD üslerinin bulunduğu ülkelerin vatandaşlarına hitap edilerek, Amerikan ordusuna yönelik operasyonların yoğunlaşacağı ifade edildi.

Açıklamada, ABD ordusuna bağlı subay ve askerlerin saldırı korkusuyla askeri üsleri terk ederek şehir merkezlerindeki sivil binalarda gizlendiği iddia edildi. Bu gerekçeyle bölge halkından, can güvenliklerini korumak adına herhangi bir ABD askeri barınağından veya gizlenme noktasından en az 500 metre mesafe koymaları istendi.

Açıklamada, mevcut çatışma sürecinin beş ay önce ABD’nin herhangi bir yasal dayanak olmaksızın siyasi ve dini bir lidere yönelik suikastı ve sivil can kayıplarına yol açan saldırılarıyla başladığı savunuldu. İran tarafı, savaşın 40. gününde bölgeye istikrar getirmek amacıyla bir mutabakat zaptı imzalamaya hazır olduğunu göstermesine rağmen; ABD’nin 12 Temmuz itibarıyla taahhütlerine uymayarak anlaşmayı feshettiği ve çatışmaları yeniden başlattığı ileri sürüldü.

Devrim Muhafızları, çatışmaların yeniden başlamasından bu yana geçen 13 günlük sürede ABD’nin askeri sahada başarısız olduğunu ve bu nedenle sivil altyapıyı hedef aldığını iddia etti. Açıklamada; köprülerin, balıkçı teknelerinin ve tren hatlarının hedef alındığı belirtilirken, son olarak Irak sınırında Erbain törenlerine giden ziyaretçilere yönelik gerçekleştirilen saldırıların gerilimi en üst seviyeye taşıdığı ifade edildi.