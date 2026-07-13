"Keziname" yayınlandı: Şairler Kürt kızlarının onuru için tek yürek oldu

2 saat önce

Gazeteci Biryar Abdulrahman, Batı Kürdistan’da (Rojava) bir Kürt kızının saç örgüsüne (kezi) yönelik gerçekleştirilen hakarete tepki olarak “Keziname” adlı şiir kitabını yaınladı. Kürdistan’ın dört parçasından yaklaşık 100 şairin eserlerini barındıran kitap, Kürt kızlarının onurunu ve ulusal kimliği savunmayı amaçlıyor.

Projenin mimarı gazeteci Biryar Abdulrahman, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, Kürt tarihinde saç örgüsünün sadece bir estetik figür olmadığını, aynı zamanda bir onur ve kimlik nişanesi olduğunu vurguladı. Abdulrahman, "İşgalci zihniyetin Rojava’daki kahraman bir Kürt kızının saç örgüsüne saldırması, bir iradeyi kırma girişimiydi. Ancak bu saldırı, beklenenin aksine tüm Kürdistan’da edebi bir devrimin kıvılcımı oldu." ifadelerini kullandı.

Abdulrahman, şairlerin bu olaya gösterdiği yoğun tepkinin ardından, yazılan değerli eserlerin kaybolmaması amacıyla bu projeyi başlattığını belirtti. Kitabın içeriğine dair bilgi veren Abdulrahman, şunları kaydetti:

"Bu kitap sadece bir şiir derlemesi değil, ulusal birliğin ve dayanışmanın aynasıdır. İçerisinde Kürdistan’ın dört bir yanından yaklaşık 100 şairin eseri yer alıyor."

Kürt kütüphanesine kazandırılan "Keziname", sadece edebi bir değer taşımakla kalmıyor, aynı zamanda yaşanan hak ihlallerini kayıt altına alan tarihi bir belge niteliği görüyor. Abdulrahman, Kürt edebiyatının her zaman toplumsal mücadelenin bir parçası olduğunu ve kalemin, onur savunmasında silah kadar etkili olduğunu ifade etti.