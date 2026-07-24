AK Parti ve DEM Parti "Terörsüz Türkiye" sürecini görüştü

3 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyetleri, "Terörsüz Türkiye" başlığı altında yürütülen süreç kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) bir araya geldi.

TRT'nin haberine göre görüşme, sürecin geleceğine ilişkin taraflar arasındaki istişarelerin devamı niteliğinde gerçekleşti.

Görüşmede AK Parti heyetini; Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkanvekili Efkan Ala ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik temsil etti. DEM Parti heyetiyle yapılan görüşmede, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda atılabilecek adımlar ve sürecin genel gidişatı ele alındı.

Görüşmenin içeriğine dair resmi bir açıklama henüz yapılmazken, heyetlerin "Terörsüz Türkiye" vizyonu üzerine görüş alışverişinde bulunduğu öğrenildi.