Müzikle yaşayan miras: Şam’da Kürt çocuklarına tambur dersi

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Şam'da yaşayan Kürt sanatçı ve müzisyen Mahmud Halil, Kürt kültürünün köklü mirasını korumak, dilin ve sanatın kaybolmasını önlemek amacıyla 10 yıldır açtığı müzik okulunda çocuklara ve gençlere tambur eğitimi veriyor.

Batı Kürdistan’ın (Rojava) Tirbespî kasabası nüfusuna kayıtlı olan Mahmud Halil, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada 35 yıldır Şam’da yaşadığını belirtti.

Yaklaşık 10 yıldır Kürt çocuk ve gençlerine tambur çalmayı öğrettiğini ifade eden sanatçı, temel amacının köklü Kürt kültürü ve sanatını gelecek nesillere aktarmak olduğunu vurgularken, bu sayede memleketlerinden uzakta büyüyen Kürt çocuklarının ana dillerini ve müziklerini unutmamalarını hedeflediğini dile getirdi.

Müzik okulunda eğitim gören öğrencilerden Vimbin Reşid, birkaç yıldır tambur eğitimi aldığını ve bu enstrüman aracılığıyla halkının kültürünü korumak istediğini söyledi.

Bir diğer öğrenci Cilan Süleyman ise tambur çalmayı çok sevdiğini, ailesinin de bu süreçte kendisine büyük bir destek ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Şam'ın Vadi Meşari Mahallesi’ndeki okulunda yeni yetenekleri ağırlamaya devam eden sanatçı Mahmud Halil, her gün öğrencilerine müzik ve nota dersleri veriyor.

Halil, bu kadim mirası sürdürmek ve gençlerin içindeki ulusal ruhu canlı tutmak için çalışmalarına kararlılıkla devam ediyor.