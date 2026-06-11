Süleymaniye, "Müzik Şöleni"ne ev sahipliği yapıyor

1 saat önce

Sanat ve Kültür Müdürlüğü tarafından Fransız Enstitüsü koordinasyonunda Süleymaniye'de müzik şöleni düzenleniyor.

Zoya Kültür Başkanı Dana Kerim, bugün (11 Haziran 2026 Perşembe), Kurdistan24'e yaptığı açıklamada, "Festival kapsamında Fransız ve Kürt sanatçılar çeşitli müzikleri dinleyicilerle buluşturacaklar. Etkinliğin amacı, Fransa ile Kürdistan Bölgesi arasında kültürel bir köprü kurmaktır." sözlerini sarf etti.

Dana Kerim, “Bu festivalin temel amacı, müziği salonlardan topluma aktarmak ve insanların günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmektir." dedi.

Kürdistan'ın "Kültür Başkenti" olarak bilinen Süleymaniye, bugüne kadar birçok uluslararası ve sanatsal etkinliğe ev sahipliği yapmıştır.

Kültür şöleni, Fransız Enstitüsü koordinasyonunda, bugün Süleymaniye'deki Sanat Galerisi'nde düzenleyecek.