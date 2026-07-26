Başkan Barzani, Suriye Devlet Başkanı’na taziye dileklerini iletti

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Başkan Mesud Barzani, Suriye’de onlarca kişinin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına yol açan trafik kazası nedeniyle Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa’ya taziye mesajı gönderdi.

Barzani Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre Başkan Mesud Barzani, bugün (26 Temmuz 2026) Suriye Devlet Başkanı Şaraa’ya, dün ülkede meydana gelen ve çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiği ve yaralandığı katliam gibi trafik kazası nedeniyle üzüntülerini ve taziyelerini iletti.

Dün (25 Temmuz 2026 Cumartesi) Deyrizor ile Şam arasındaki ana karayolunda iki otobüsün çarpışması sonucu şiddetli bir trafik kazası meydana geldi. Otobüslerden birinin Suriye İç Güvenlik Güçlerini taşıdığı, diğerinde ise sivillerin bulunduğu öğrenildi.

Resmi verilere göre kazada 35 kişi yaşamını yitirdi, 30 kişi de yaralandı.

Kazanın ardından açıklama yapan Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şaraa, kurbanlara yardım edilmesi ve yaralıların derhal hastanelere sevk edilmesi için tüm imkanların seferber edilmesi talimatını verdi.

Olayın hemen ardından arama-kurtarma ekipleri ile askeri helikopterler kaza bölgesine sevk edilerek yaralılar Humus’taki askeri hastaneye kaldırıldı.

Elde edilen bilgilere göre kazaya otobüslerden birinin direksiyonunda meydana gelen teknik bir arıza neden oldu. Şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu faciayla sonuçlanan kaza meydana geldi.