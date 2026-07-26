Fransa Başkonsolosundan Kürdistan Bölgesi halkı ve hükümetine teşekkür

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Başkan Mesud Barzani, görev süresinin sona ermesi dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Yann Braem’i kabul etti.

Barzani Ofisi’nden 26 Temmuz Pazar günü yapılan açıklamada, Başkan Barzani’nin görev süresinin sona ermesi dolayısıyla veda ziyaretinde bulunan Fransa’nın Erbil Başkonsolosu Yann Braem’i kabul ettiği belirtildi.

Açıklamaya göre görüşmede, görev süresi dolan Başkonsolos Yann Braem, görev yaptığı süre boyunca kendisine sağlanan sürekli destekten dolayı Başkan Barzani’ye şükranlarını sundu.

Fransa ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine verdikleri destek ve katkılardan ötürü Kürdistan Bölgesi halkına ve hükümetine teşekkür eden Yann Braem, görev süresi boyunca iki taraf arasındaki münasebetlerin her alanda daha ileriye taşınması için yürüttüğü çalışmalara değindi.

Başkan Mesud Barzani ise görev süresi boyunca oynadığı etkin rolden dolayı Fransa Başkonsolosu Braem’e teşekkür ederek, Fransa ile Kürdistan Bölgesi arasındaki ilişkilerin köklü ve tarihi bir geçmişe sahip olduğunu vurguladı.

Başkan Mesud Barzani, Yann Braem’e bundan sonraki görevinde başarılar diledi.

Görüşmede ayrıca, bölgedeki durum ile son gelişmeler ve değişimler de ele alındı.