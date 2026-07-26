ABD’nin silah stokları mı tükeniyor? Uyarı geldi

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New York Times gazetesi ve Amerikalı yetkili kaynaklar, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a yönelik askeri saldırıları genişletme planlarını durdurduğunu açıkladı.

Raporlara göre Beyaz Sarayda düzenlenen bir toplantıda ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, endişelerini Trump’a iletti. General Dan Caine basına kapalı görüşmede, saldırıların tırmandırılmasının Pentagonun Orta Doğu’daki patriot savunma füzeleri ile diğer hava savunma mühimmatı stoklarında tehlikeli bir azalmaya yol açacağı ve bunun da ABD'nin stratejik hazırlık seviyesini olumsuz etkileyeceği uyarısında bulundu.

Pentagondan bir kaynak CNN’e yaptığı açıklamada, hava operasyonlarının askıya alındığını bildirdi. Amerikalı yetkililer, savaşın daha da tırmanmasının Körfez'deki ana müttefiklerle ilişkilerin bozulmasına, enerji piyasalarının aksamasına, göçmen krizine ve küresel ekonomik istikrarsızlığa yol açabileceği riskine dikkat çekiyor.

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Başkan Trump her zaman diplomasiyi tercih etmektedir ancak İran, Hürmüz Boğazı'ndaki terör faaliyetlerine devam ederse tüm seçenekler masada kalmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, İranlıların şu an bir anlaşmaya varma konusunda daha ciddi olduklarını ve müzakereleri aktif bir şekilde sürdürdüklerini vurguladı.

New York Times, Trump’ın yakın çevresindeki birçok kişinin savaşı tırmandırmayı "basiretsizlik" olarak değerlendirdiğini aktardı. Amerikalı bir yetkili, saldırıların ters teptiğini, çünkü bu durumun İran kamuoyunu kenetlediğini ve İranlı liderlerin odak noktasını dış tehdide yöneltmesine neden olduğunu söyledi.

Diğer yandan Pentagon Sözcüsü Sean Parnell endişeleri gidermeye çalışarak, ABD ordusunun dünyadaki en güçlü ordu olduğunu ve Başkan'ın vereceği her türlü talimatı yerine getirme kapasitesine sahip bulunduğunu belirtti.