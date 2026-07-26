Bakırhan: Meclise gelecek olan yasa kapsayıcı olmalı

2 saat önce

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Meclise gelmesi beklenen ''çerçeve yasanın'' Kürt meselesinin demokratik çözümüne katkı sunacak, kapsayıcı bir düzenleme olması gerektiğini söyledi.

Partisinin Mersin 3’üncü Olağan Kongresine katılan Tuncer Bakırhan, burada yaptığı konuşmada barış sürecine ve ''çerçeve yasaya'' ilişkin dğerlendirmelerde bulundu.

Bakırhan, ''Yasa Kürt meselesinin çözümsüzlüğü sonucu ortaya bütün sonuçlarını ortadan kaldıracak kadar kapsayıcı bir yasa olmalı. Umarım bu sefer bu süreci ıskalamayız. Bir aksilik çıkmazsa en kısa sürede bir çerçeve yasa Meclise gelecek. Muhtemelen bu hafta içi bir yasa gelecek. Bu yasayı küçümsememek gerekiyor. Bu yasa 50 yıllık acının, kanın, çatışmanın ve şiddetin ortadan kalkarak Kürt meselesinin siyasal ve hukuk zeminine geçmesini sağlayacak bir yasadır.'' ifadelerini kullandı.

''Tarihi bir süreçten geçiyoruz'' diyen Bakırhan, sözlerine şöyle devam etti:

''Bunu ıskalamamamız gerekiyor. Tarihte bazı dönemler var. Iskalarsanız 50 yıl boyunca belki de daha fazla uğraşarak ancak bir düzlüğe çıkarabilirsiniz. Yeterince acıların çekildiği, neredeyse yurdun her karışına kanın düştüğü, acının düştüğü bir süreçte barışı aramamız, diyalog ve müzakere ile yüz yıllık bir meseleyi çözmeye çalışmamız çok kıymetli ve çok değerlidir. Dolayısıyla Meclise gelecek olan yasanın kategorik ayrımlar yapmaması gerekiyor. Yüreğinde ve aklında barışa inanan ve barışa gelmek isteyen hiç kimseye o yasa kapıları kapatmamalıdır. Yönetici, şuraya bulaşmış, buraya bulaşmamış ayrımı yapmamalıdır bu yasada.

Yasa gelmek isteyen hiç kimseyi dışarıda bırakmamalıdır. Yarım bir yasa değil, tam bir yasa olmalıdır. Kürt meselesinin çözümsüzlüğü sonucu ortaya çıkan PKK ve bütün sonuçlarını ortadan kaldıracak kadar kapsayıcı bir yasanın Meclise gelmesi gerekiyor. Yine bu yasa Öcalan’ın bu süreci yürütebilecek koşulların altyapısını hazırlamalıdır. Öcalan’ın yaşam, iletişim ve çalışma koşullarını düzenlemelidir. Öcalan’ın halkıyla buluşması önündeki engelleri ortadan kaldıran bir yasa olmalıdır. Yine bu yasayla eş zamanlı belki de bu yasadan önce aramızda olan Nuri Aslan, Hoşyar Sarıyıldız gibi sizin seçmiş olduğunuz ve yerine kayyum atanan belediye iş başkanlarımızın görevine dönmesi gerekiyor.''