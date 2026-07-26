Remzi Kartal: Sürgündeki Kürt siyasetçiler dönüş hazırlığında

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Avrupa’daki Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden Remzi Kartal, barış süreci kapsamında hazırlanması beklenen ''çerçeve yasanın'' öncelikle Avrupa’da yaşayan sürgündeki Kürt siyasetçilerin dönüşünün önünü açabileceğini söyledi.

Medyascope Yayın Yönetmeni Ruşen Çakır’a konuşan Remzi Kartal, barış sürecinde Avrupa’da yaşayan Kürt siyasetçilerin durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kartal, sürecin ilerleyebilmesi için öncelikle ''yasal çerçevenin'' netleşmesi gerektiğini belirterek, hareket açısından esas belirleyici unsurun Abdullah Öcalan ile yürütülen mutabakat olduğunu söyledi.

Avrupa’dan ya da dağ kadrolarından dönüşlerin gündemde olduğunu belirten Kartal, bu konuda nihai kararın Öcalan’ın yapacağı çağrı doğrultusunda şekilleneceğini ifade etti.

Ruşen Çakır’ın, Avrupa’da yaşayan eski milletvekilleri, belediye başkanları ve parti yöneticilerinin dönüşünün diğer gruplara göre daha kolay olup olmayacağı yönündeki sorusunu yanıtlayan Kartal, “Yeni süreç açısından ilk adımlardan biri Avrupa’dan gelecek siyasetçiler olabilir.” dedi.

Bununla birlikte önceliğin cezaevlerinde bulunan kişilere verilmesi gerektiğini savunan Kartal, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda tahliye edilmesi gereken isimlerin bulunduğunu söyledi.

Avrupa’da yaşayan Kürt siyasetçilerin sayısının yalnızca eski milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla sınırlı olmadığını belirten Kartal, çok sayıda akademisyen, aydın ve siyasetçinin haklarında açılan davalar nedeniyle Türkiye’den ayrılmak zorunda kaldığını söyledi.

Kartal, yıllardır Avrupa’da yaşam kurmuş kişilerin bulunduğunu belirtirken, siyasi nedenlerle yurtdışına çıkanların büyük bölümünün uygun koşullar oluşması halinde Türkiye’ye dönmek istediğini dile getirdi.

1994 yılından bu yana Avrupa’da yaşadığını söyleyen Remzi Kartal, kendisinin de uygun koşullar oluşması halinde Türkiye’ye dönmeyi düşündüğünü belirtti.

Barış ve demokratik toplum sürecinin inşasında yer almak istediklerini ifade eden Kartal, “Bu tarihi süreçte yer almanın heyecanı, motivasyonunu en derin bir şekilde hissediyoruz.” ifadesini kullandı.