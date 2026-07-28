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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Ahbap Derneğine kayyum atandı. Derneğin tüm mal varlığının idare yetkisi kayyum yönetimine devredildi.

Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek dün (27 Temmuz 2026) Ahbap Derneği ile ilgili soruşturmanın dördüncü dalga operasyonunda İstanbul'da 13 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gürlek, soruşturma kapsamında "konut ve konteyner alımları, şüpheli taşınmaz devirleri, dernek tarafından düzenlenen çekler ile mali ve ticari ilişkiler" gibi konuların incelendiğini açıkladı.

Soruşturmada ilk olarak derneğin 2023 yılında konut yapımı için anlaşma yaptığı ve bağışlardan önemli miktarda para aktardığı bazı şirketlerin taahhüt ettikleri konutları tamamlamadığı iddiası inceleniyor.

Bu kapsamda üç şirketten dört yetkili hakkında işlem başlatıldı. Bir şirketten dernek adına konteyner satın alındığının da belirlendiği, dernek adına satın almadan sorumlu D.Ş'nin ödeme ve tedarik süreçlerindeki rolü nedeniyle soruşturmaya dahil edildiği aktarıldı.

Soruşturmanın bir diğer ayağını Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya'ya devredilen taşınmazlar oluşturuyor. Toplamda üç şirket ve bir şahıstan toplam 59 taşınmazın devri iddiasına yer veriliyor.

Bu devirlerle bağlantılı olarak Başaran Holding A.Ş. sahibi Hüseyin Başaran dahil dört kişi hakkında işlem yapıldı. Hüseyin Başaran, Kaya'ya 22 tane taşınmazı devredip parasını alamadığı gerekçesiyle şikayetçi olan iş insanı olarak biliniyor. Başaran'ın adı Haluk Levent'in ifadesinde de geçmişti.

Haluk Levent emniyette verdiği ifadede, susma hakkını kullanmadan önce dosyanın müştekilerinden Hüseyin Başaran ile arasında bir "gayrimenkul alacak/verecek meselesi" olduğunu ileri sürmüştü.

Derneğin düzenlediği bazı çeklerin dolaşım ve tahsil süreçlerinin de incelendiği soruşturmada, çeklerin son cirantası olduğu belirtilen iki kişi hakkında da işlem başlatıldı.