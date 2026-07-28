Ömer Çelik: Süreçte en kritik aşamadayız

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Sözcüsü Ömer Çelik, barış sürecine ilişkin yaptığı açıklamada, ''Süreçte yeni bir aşamaya geldiğimizi söylebiliriz. Yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi, terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması için bir yasal çerçevenin ortaya çıkmasıydı. Bununla ilgili çok sayıda toplantı yapıyoruz, hemen hemen her gün çalışıyoruz.'' dedi.

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısından sonra kameraların karşısına geçen Ömer Çelik, basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ömer Çelik, Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplantıda barış süreci başta olmak üzere iç ve dış politikaya dair kapsamlı değerlendirme yaptığını söyledi.

''Şimdi geldiğimiz nokta daha da kritik bir noktadır.'' diyen Çelik, Meclis kapanmadan ''yasal çerçeveyi'' ortaya çıkarmış olacaklarını söyledi.

AK Parti Sözcüsü, ''Süreçte yeni bir aşamaya geldiğimizi söylebiliriz. Yeni aşama silah bırakmanın temin edilmesi, terörsüz bölge hedeflerine ulaşılması için bir yasal çerçevenin ortaya çıkmasıydı. Bununla ilgili çok sayıda toplantı yapıyoruz, hemen hemen her gün çalışıyoruz. Şimdi daha ince işçilik aşamasındayız. Aslında bir bakıma mesele yeni başlıyor. Yasal bir zeminin oluşması son derece önemli. Ayrıca politik atmosfer de çok önemlidir.'' ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, ''Bu günlere kolay gelinmedi. Bir sürü provokasyonlara, bilinen ve bilinmeyen sabotajlara ve sabotaj teşebbüslerine rağmen hep şunu söyledik; 'Her ne olursa olsun bu meseleyi biz otobanda, anayolda tutacağız, yan yollara sapmasını engelleyeceğiz' dedik. Gerek Cumhurbaşkanımızın verdiği mesajlar, gerek Devlet Bahçeli'nin verdiği mesajlar bütün bu sabotaj faaliyetleri karşısında meseleyi anayolda tutma konusundaki hassasiyetimizin mihenk noktalarını oluşturdu. Meclisteki komisyona katılarak buna destek veren bütün partiler, burada DEM'den, CHP'den veya diğer muhalefet partilerinden pozitif dil kullananlar, aşırılıktan kaçınanlar, dar mahalle ideolojilerinden kaçınanlar buna büyük katkı sağlamış oldu.''' şeklinde konuştu.