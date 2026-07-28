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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinde devam eden orman yangınlarına ilişkin, "Eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıyayız. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo" ifadelerini kullanarak, yaklaşık 116 bin hektarlık alanın küle döndüğünü belirtti.

Emmanuel Macron, İçişleri Bakanı Laurent Nunez ile birlikte Bordeaux'daki Gironde İtfaiye ve Kurtarma Operasyon Merkezini (CODIS) ziyaret etti.

Ülkenin güneybatısındaki Gironde bölgesinde 42 bin hektarlık alanı etkileyen yangın hakkında bilgi alan Macron, "Size bütün ülkenin desteğini ifade etmek ve teşekkür etmek için buradayım. Yaşananların ardından beklemeden yeniden mücadeleye katıldınız. Size çok şey borçluyuz" ifadelerini kullandı.

Macron, yangın sezonunun başlamasından bu yana görev sırasında hayatını kaybeden 3 itfaiyeciyi de anarak, ailelerine ve mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Fransa genelindeki yangınların boyutuna dikkat çeken Macron, "Eşi benzeri görülmemiş bir yangınla karşı karşıyayız. Şimdiye kadar kaydedilen en ciddi durumu yaşıyoruz. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana en ağır tablo karşı karşıyayız" dedi.

Ülke genelinde yıl başından bu yana yaklaşık 116 bin hektarlık alanın yangınlardan etkilendiğini belirten Macron, uzun süredir devam eden kuraklığın, aşırı sıcaklıkların ve rüzgarın ormanlık alanları yangına karşı daha savunmasız hale getirdiğini söyledi.

Yangınla mücadelede ilk önceliğin insan hayatını korumak olduğunu vurgulayan Macron, "Hayat kurtarmak için insanları tahliye etmek gerekiyorsa tahliye ederiz. Hayatları korumak için ormandan veya bazı maddi varlıklardan vazgeçmek gerekiyorsa bunu yaparız" ifadelerini kullandı.

Macron, hükümetin yangınlara hazırlıksız yakalandığı ve hava araçlarının yetersiz kaldığı yönündeki eleştirilere de cevap verdi.

Yangın devam ederken polemik yerine sahadaki mücadeleye odaklanılması gerektiğini belirten Macron, "Mücadelenin ortasında geriye dönük değerlendirme yapılmaz. Şimdi birlik içinde kalmalı ve mücadeleyi kazanmak için savaşmalıyız" diye konuştu.