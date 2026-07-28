Mahsun Kırmızıgül: Haluk Levent'i cezaevine bizzat biz teslim ettik

4 saat önce

Ahbap Derneğine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında ifade veren sanatçı Mahsun Kırmızıgül, "Ben Haluk Levent’i çok uzun bir süre önce tanıdım. Bir dönem ceza infaz kurumuna girdi. Kendisini kuruma bizzat biz götürüp teslim etmiştik. Bu zor durumlardan kurtulması için maddi manevi çok çaba gösterdik." dedi.

Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gazeteci Uğur Dündar, sanatçı Mahsun Kırmızıgül, şarkıcı Gülben Ergen, oyuncu Elçin Sangu ile müzisyen Hayko Cepkin ifadelerine başvurulmak üzere adliyeye çağrıldı.

Bu kapsamda ifade veren Kırmızıgül, deprem döneminde yapılan yardımlara değinerek, şunları söyledi:

"Ben o dönem kendi imkanlarımla Adıyaman’a gittim. Maddi manevi ciddi bir çaba gösterdim. Bizzat yardımları organize ve koordine ettim. Haluk Levent ile de görüştüm. Derneğin çadırlarının bin 500 adedini gönderdi. Bizzat dağıttık ancak şahsi olarak bir yardımda bulunmadığım gibi yardımda bulunulması için çaba da göstermedim. Soruşturmaya konu olayı biliyorum. Zaten olan bitenle ilgili sosyal medya hesabımdan detaylı bir açıklama yapmıştım. Bu açıklamada duygularımı açık yüreklilikle ifade etmiştim. Bu üzüntümü aynen tekrar ediyorum.

Ben Haluk Levent’i çok uzun bir süre önce tanıdım. Yaptığım açıklamadan da anlaşılacağı üzere gençlik zamanlarımdan ve hayat serüveninin başlarındayken beraberdik. O dönem kendisi birtakım sorunlar yaşadı, bazı alışkanlıkları vardı. Bunlar kendisini zor şartlara sürüklüyordu. Bir dönem ceza infaz kurumuna girdi. Kendisini kuruma bizzat biz götürüp teslim etmiştik. Bu zor durumlardan kurtulması için maddi manevi çok çaba gösterdik."

Yaşananlardan ve gelinen noktadan dolayı üzüntülü olduğunu ifade eden Kırmızıgül, "Ülkemizin, vatandaşlarımızın ve herhangi bir insanın bu yaşananları hak ettiğini düşünmüyorum. Açıklamamda da söylediğim gibi keşke bunlar yaşanmasaydı. Vicdanlar yaralanmıştır. Söyleyeceklerim bunlardan ibarettir" şeklinde konuştu.