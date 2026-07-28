Özgür Özel: 200'ün üzerinde belediye Yeni Parti'ye katılacak

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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, 200'ün üzerinde belediyenin Yeni Parti'ye katılacağını söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) ayrılan Özgür Özel, Yeni Parti rozetiyle dün akşam (27 Temmuz 2026) ilk kez Halk TV canlı yayınına konuk oldu.

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun İstanbul'da rozet takma törenine ajanslar aracılığıyla figüranların götürülmesi tartışması hakkında şu sözleri kullandı:

"Ben artık CHP'nin meselelerini eleştirecek değilim. Eleştiriyi kamuoyu yaptı yapacağı kadar. Önemli bir gazetecilik başarısı olduğunu sizler daha iyi biliyorsunuz. Bu haberi yapan genç kadın gazeteci arkadaşımıza yönelik üslubu kabul etmek de mümkün değil. Siz bir siyasi parti olarak bir işe karışıyorsanız o işin şeffaf olması lazım."

''Biz bir darbe yaşadık ve 60 gün boyunca bu partiyi nasıl kurtarırız diye her şeyi denedik.'' diyen Özgür Özel, sözlerine şöyle devam etti:

''Biz orada milletin talebiyle Yeni Parti'yi kurduk. Kutuplaşma siyasetini reddeden, tüm inançlara saygılı, her kesin örtünmesi ya da örtünmemesini koruyan, birilerinin birilerine bir yaşam biçimi dayatmasına karşı çıkan kamu düzenini tehdit etmeyen bir yaklaşım bizimkisi. Bu yeni yönetimin anlayışı. Gerçek sorunlara kalıcı çözümler öneren bir parti YENİ Parti. Bizim siyasetimizde bu anlamda değişen bir şey yok. Teknik kuruluşumuzu milletvekillerimiz ile yaptık. Siyasi kuruluş ağustos veya ekim ayında yapmayı planladığımız kurultayla gerçekleşecek. CHP'de yüzde 25'lik cam tavanı aştık. Artık o cam tavan benim için 50+1'dir. Yeni Parti'nin siyaset anlayışı ortak geleceği birlikte kurmak.

Yeni Parti'yi kurduk ve bu partinin iktidar yönünde bir rotası var. Bu partinin bir gerçekliği var. Türkiye'nin siyaset tarihinde bir ilk olan kurulduğu gün ana muhalefet olan bir parti oldu Yeni Parti. Biz CHP'de yüzde 23'lerde sıkışırken şimdi bu oran yüzde 53'lerde. Kurulduğunda ilk parti olan parti Yeni Parti olacak. Siyaseten baktığımızda Emevi Ordusnu İberya Krallığı'na çıkaran komutanın ‘Arkamızda deniz, önümüzde düşman var. Artık geriye dönüşümüz kalmadı’ sözlerini söyledim arkadaşlara da. Siyaset bekleme kaldırmaz. Biz bu nedenle Yeni Parti'yle yolumuza devam ediyoruz.''

Özgür Özel, ''Yarından itibaren 200’ün üzerine belediye Yeni Parti’ye katılmak için ortaya irade koyacak. Mansur Yavaş bizim eski partimizde. Biz kimseye davette bulunmadık. O yüzden kimse Mansur Başkan'a butlancı demesin. Zeydan Karalar için farklı bir durum var. Hakkındaki davada karar çıkacak. Zeydan Başkan ile arama giremeyecekleri için hadsiz hadsiz konuşuyorlar.'' dedi.