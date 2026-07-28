Bölgedeki gerilimler hava seferlerinin üzerine gölge düşürdü

Bölgesel gerilim nedeniyle Süleymaniye Havalimanında uçuş aksamaları yaşanıyor

3 saat önce

ABD ile İran arasında tırmanan askeri gerilim, Kürdistan Bölgesi’nde havacılık ve turizm sektörünü doğrudan etkiledi. Süleymaniye Uluslararası Havalimanında çok sayıda uçuş iptal edilirken, Türkiye seferlerinin 1 Ağustos’a kadar durdurulduğu öğrenildi.

Orta Doğu’da karşılıklı misillemelerle tırmanan güvenlik krizi, bölgedeki hava trafiğinde ciddi aksamalara yol açıyor. ABD’nin İran hedeflerine yönelik hava operasyonları ve İran’ın bölgedeki ABD üslerini hedef alması üzerine, uluslararası havayolu şirketleri güvenlik gerekçesiyle rota ve uçuş takvimlerinde değişikliğe gitti. Yaşanan bu belirsizlik, Kürdistan Bölgesi’ndeki turizm seyrini de durma noktasına getirdi.

Türkiye Seferleri 1 Ağustos’a Kadar İptal

Kurdistan24 Süleymaniye muhabiri Hawjin Cemal’in aktardığı bilgilere göre Havacılık ve Seyahat Acenteleri Sendikalar Birliği yetkilileri, Süleymaniye’den Türkiye’ye uçuş gerçekleştiren şirketlerin büyük bir kısmının 1 Ağustos tarihine kadar olan tüm seferlerini askıya aldığını doğruladı.

Kentten Türkiye’ye aktif olarak uçuş düzenleyen üç ayrı havayolu firmasının bu karardan etkilendiği bildirildi.

Havalimanında Son Durum: İptaller ve Bekleyiş Sürüyor

Süleymaniye (Celal Talabani) Uluslararası Havalimanı Başkanlığı tarafından açıklanan güncel uçuş tablosuna göre havayolu şirketlerinin son durumu şöyle şekillendi:

AJet: Bugün sabaha karşı saat 03.05’te yapılması planlanan İstanbul seferini tamamen iptal etti.

Qatar Airways: Bölgedeki güvenlik riskleri nedeniyle uçuşlarını geçici olarak durduran şirket, Erbil ve Süleymaniye seferlerinin geleceğini belirlemek üzere İranlı havacılık yetkilileriyle müzakerelerini sürdürüyor.

Royal Jordanian: Güvenlik gerekçesiyle ara verdiği Süleymaniye uçuşlarını dün itibarıyla yeniden normale döndürdü.

flydubai: Gün içerisinde saat 14.10’da planlanan tek bir seferi bulunuyor, ancak uçuşun gerçekleşip gerçekleşmeyeceği bölgedeki anlık güvenlik durumuna göre netleşecek.

Sektör Ağır Darbe Aldı, Yolcular Mağdur

Hava sahasındaki kısıtlamalar ve sefer iptalleri, seyahat acenteleri ile bölge ekonomisine büyük bir finansal yük getirirken; biletli binlerce yolcu ise krizin aşılmasını bekliyor. Sektör temsilcileri, gerilimin uzaması halinde kayıpların daha da derinleşeceği uyarısında bulunuyor.