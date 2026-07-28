Japonya'da 7,1 büyüklüğünde deprem

2 saat önce

Japonya'nın güneyinde 7,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin ardından Yatsuşiro Denizi sahili için tsunami uyarısı verildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) tarafından yapılan açıklamaya göre merkez üssü Kumamoto eyaletine bağlı Uki ve Hikawa bölgeleri olan şiddetli bir sarsıntı kaydedildi.

Yerel saatle 16.27'de meydana gelen 7,1 büyüklüğündeki depremin, yerin 10 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

Sarsıntı Kumamoto genelinde özellikle Yatsuşiro, Uto ve Maşiki bölgelerinde çok şiddetli şekilde hissedildi.

Depremin ardından Japonya Devlet Televizyonu NHK, Kumamoto'ya kıyısı bulunan Yatsuşiro Denizi sahili için tsunami tehlikesine dikkati çekerek yetkililerin uyarılarda bulunduğunu aktardı.

İlk belirlemelere göre can veya mal kaybının bildirilmediği sarsıntı sonrası bölgedeki inceleme ve takip çalışmaları devam ediyor.