Eco Iraq: Kürdistan Bölgesi Irak'ın petrol dışı gelirlerinin artmasında rol oynadı

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Irak maliye tarihinde ilk kez petrol dışı gelirlerin toplam ülke gelirleri içerisindeki payının %16’ya ulaştığı ve bunun şu ana kadar kaydedilen en yüksek oran olduğu bildirildi.

Ekonomik işler alanında faaliyet gösteren Eco Irak Gözlemevinden yapılan basın açıklamasında, yıllardır %5’i geçmeyen petrol dışı gelirlerin payının, mayıs ve haziran aylarında ilk kez %16 seviyesine yükseldiği belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu gelirler ilk olarak Mustafa Kazımi hükümeti döneminde yaklaşık %10 seviyesine yükselmiş, ardından Muhammed Şiya es-Sudani hükümeti döneminde bu seviyede istikrar kazanmıştı. Son olarak ise tarihi bir rekor kırarak en yüksek seviyesine ulaştı."

Eco Iraq Gözlemevi, petrol dışı gelirlerin mal ve hizmet vergileri, üretim harçları, genel harçlar, gelir ve servet vergileri, transfer gelirleri ile diğer bazı kalemlerden oluştuğunu açıkladı.

Bu artışta Kürdistan Bölgesi’nin rolüne de dikkat çekilen açıklamada, "Kürdistan Bölgesi'nin gelirleri, Bölge Hükümetinin federal hükümete teslim ettiği meblağlar sayesinde, toplam petrol dışı gelirlerin yaklaşık %5.5'ini oluşturuyor." denildi.

Kürdistan Bölgesi'nin bu katkısının, toplam petrol dışı gelirlerin yeni bir rekor seviyeye ulaşmasında ana etkenlerden biri olduğu vurgulandı.