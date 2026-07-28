Orta Doğu'da düşen gerilim pompaya yansıdı: Motorinde indirim

1 saat önce

Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatında indirim yapıldı. İndirim gece yarısından itibaren pompaya yansıdı.

Bölgedeki sıcak çatışmaların hız kesmesiyle birlikte küresel petrol piyasalarında gözlenen aşağı yönlü seyir, pompa fiyatlarına doğrudan yansıdı. Enerji piyasasındaki bu gevşeme doğrultusunda, motorin grubunda indirim kararı alındı.

Gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında 1 TL 34 kuruşluk indirime gidildi. Benzin fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

- İndirim Sonrası Güncel Akaryakıt Fiyatları

Yapılan indirimle birlikte motorinin litre fiyatı;

İstanbul’da: 77,16 TL

Ankara’da: 78,29 TL

İzmir’de: 78,56 TL

Doğu illerinde: 80,02 TL seviyesine geriledi.

- Benzin Fiyatları Sabit Kaldı

Fiyat değişikliği yaşanmayan benzinin litre satışı ise şu seviyelerden devam ediyor:

İstanbul: 67,04 TL

Ankara: 67,99 TL

İzmir: 68,28 TL

- Petrol Fiyatları Neden Düştü?

ABD ile İran arasındaki askeri gerilimin yatışması ve ABD'nin saldırılarını durdurması, küresel petrol arzına yönelik endişeleri hafifletti. Jeopolitik risk primi düşerken brent petroldeki hızlı geri çekilme, iç piyasada benzin ve motorin fiyatları üzerinde indirim baskısı oluşturdu.

- Akaryakıt fiyatları nasıl belirleniyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları; brent petrol fiyatı, döviz kuru ve uluslararası rafineri ürün fiyatlarındaki değişimlere göre hesaplanıyor. Bu hesaplamalar doğrultusunda dağıtım şirketleri tarafından belirlenen pompa satış fiyatları şehirler arasında farklılık gösterebiliyor.

Dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, rekabet ve serbest piyasa koşulları nedeniyle iller ve bayi zincirleri arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.