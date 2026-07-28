Miçotakis'ten yönetmen Christopher Nolan'a tebrik

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, yönetmen Christopher Nolan'ı "The Odyssey" filmi için tebrik etti ve Yunan kültürüne uluslararası ilgiyi artırdığı için teşekkür etti.

Yunanistan, Başbakan Kiryakos Miçotakis'in ''The Odyssey'' filminin yönetmeni Christopher Nolan ile görüştüğünü ve Nolan'ı tebrik ettiğini açıkladı.

Miçotakis, yapılan görüşmede filmin büyük bölümünün Yunanistan'da çekilmiş olmasından memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Başbakanlık, Miçotakis'in filmin antik Yunan medeniyetine uluslararası ilgiyi güçlendirme yönündeki katkısı için Nolan'a teşekkür ettiğini bu tür yapımların Yunanistan'ın zengin kültürel mirasını çağdaş yaratıcı sanatla buluşturduğunu vurguladığını aktardı.

Homeros'a atfedilen antik Yunan destanından uyarlanan film, açılış hafta sonunda dünya genelinde 260 milyon doları aşkın hasılat elde etti.

Filmin toplam küresel hasılatı 27 Temmuz haftası itibarıyla yaklaşık 639,6 milyon dolara ulaştı, bu hasılatın 128,3 milyon doları uluslararası gişeden geldi.

Yunan basınında yer alan haberlere göre; ülkenin kültürel mirasının yurt dışında nasıl yorumlandığı konusunda hassasiyetiyle bilinen Yunan seyirciler, filmi genel olarak olumlu karşıladı.