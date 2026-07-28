Erdoğan’dan süreç mesajı: Meclis kapanmadan tamamlayalım

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, barış sürecine ilişkin yaptığı değerlendirmede, ''Cumhur İttifakı ile beraber iyi bir süreç yönettik. Bunu bizden başka kimse yapamaz. Meclis kapanmadan bunu tamamlayalım, önemli bir sorunu tamamen kapatmış olalım.'' dedi.

''Terörsüz Türkiye'' diye adlandırılan sürece yönelik çalışmalar Erdoğan başkanlığında dün (27 Temmuz 2026) gerçekleştirilen AK Parti MYK toplantısında da gündemdeydi.

Erdoğan'ın toplantıda, "Meclis kapanmadan süreci tamamlayalım." mesajı verdiği öğrenildi.

NTV’de yer alan habere göre; Erdoğan, toplantıda "Süreç uzamasın" uyarısı yaptı.

Erdoğan, ''Cumhur İttifakı ile beraber iyi bir süreç yönettik. Bunu bizden başka kimse yapamaz. Meclis kapanmadan bunu tamamlayalım, önemli bir sorunu tamamen kapatmış olalım.'' mesajı verdi.

Erdoğan "Bu teklifte devletimizin nitelikleri ve milletimizin değerleri bizim için her şeyden önce gelir. Bunlara aykırı bir şey olmayacak." vurgusu yaptı.

Süreç yasasına ilişkin teklif AK Parti tarafından hazırlanıyor ancak metnin tüm siyasi partiler tarafından imzalanarak Meclis Başkanlığına sunulabilmesi için de çalışma yürütülüyor.

Bunun için siyasi parti grup başkanvekilleri bu hafta yeniden bir toplantı gerçekleştirebilir.

Bu çalışmalar sonrası metnin Erdoğan'a sunulacağı ve son hali netleştikten sonra Meclis Başkanlığına verileceği ifade ediliyor.