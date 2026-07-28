Yeni Parti'nin grup yönetimi belli oldu

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Yeni Parti’nin Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında düzenlenen kapalı grup toplantısında Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) Başkanvekili Tekin Bingöl; Grup Yönetim Kurulu Üyeleri ise Burhanettin Bulut, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer, Seyit Torun ve Özgür Karabat olarak belirlendi. Katip üyeliğe Aliye Coşar, idare amirliğine ise Harun Özgür Yıldızlı seçildi.

Yeni Parti milletvekilleri, bugün (28 Temmuz 2026) TBMM’de kapalı grup toplantısında bir araya geldi.

Yeni Parti Grup Salonunda yapılan toplantıya, Genel Başkan Özgür Özel başkanlık etti. Saat 11.45 itibarıyla başlayan toplantı, yaklaşık yarım saat sürdü.

Toplantıda Yeni Parti TBMM Başkanvekilliğine CHP'de bu görevi yürüten Ankara Milletvekili Tekin Bingöl seçildi.

Grup Yönetim Kurulu Üyeliklerine; Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer, Ordu Milletvekili Seyit Torun ve İstanbul Milletvekili Özgür Karabat seçildi.

Meclis Başkanlık Divanında görev alacak idare amiri Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı oldu. Katip üye ise Antalya Milletvekili Aliye Coşar olarak belirlendi.

Veli Ağbaba, grup yönetimine seçilmesine ilişkin olarak yaptığı değerlendirmede, "Ben 2023 Kasım Kurultayından sonra hiçbir görev almamıştım. Daha önce de açıklamalarda bulundum, ‘Partimde hiçbir göreve talip değilim. Yeni ve genç arkadaşlarımızın görev alması lazım’ dedim. Ama bugün bir görevlendirmeyle Grup Yönetim Kurulu üyesi olduk. Yeni partimiz için çalışmaya, Genel Başkanımız liderliğinde görev ne olursa olsun bir nefer gibi çalışmaya her zaman hazırız.” ifadelerini kullandı.