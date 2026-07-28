Irak Başbakanı Zeydi Türkiye'de

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Irak Başbakanı Ali Zeydi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetine icabetle iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik iş birliğini derinleştirmek amacıyla Ankara ulaştı.

Irak Başbakanlık Basın Ofisi tarafından 28 Temmuz’da yapılan açıklamada, Ali Zeydi’nin Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle Türkiye'ye ulaştığı belirtildi.

Zeydi, ziyaret öncesi X üzerinden yaptığı paylaşımda, Türkiye ziyaretinde yatırım, su kaynakları, Kalkınma Yolu Projesi, bölgesel istikrarın güçlendirilmesine yönelik çabalar ile çeşitli ekonomik ve güvenlik dosyalarının ele alınacağını belirtti.

Irak Başbakanı, görüşmelerin iki dost ülke halkının karşılıklı yararına katkı sağlayacak şekilde iş birliğini geliştirmeyi amaçladığını ifade etti.