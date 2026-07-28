Sırrı Sakık’tan Akın Gürlek’e teşekkür

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Türkiye Adalet Bakanı Akın Gürlek’i ziyaret eden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, ''Son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Nazik ev sahipliği ve yapıcı yaklaşımı nedeniyle dolayısıyla Adalet Bakanına teşekkür ediyorum.'' dedi.

Sırrı Sakık, sosyal medya hesabından bugün (28 Temmuz 2026) yaptığı paylaşımda Akın Gürlek’i ziyaret ettiğini belirterek, şunları söyledi:

''Adalet Bakanı Akın Gürlek ile dün son derece verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizde, Ağrı Diyadin’de fırında çalışırken katledilen çocuklar Orhan ve Muhammed’in dosyası başta olmak üzere, yıllardır adalet bekleyen faili meçhul dosyaları kapsamlı biçimde ele aldık.

Ayrıca barış ve çözüm sürecini güçlendirecek hukuki ve insani adımlar; AHİM kararları konusunda kapsamlı bir görüş alışverişinde bulunduk. Toplumsal barışın ve ortak geleceğimizin en güçlü teminatının adalet olduğuna inanıyoruz.

Bu doğrultuda yaptığımız görüşmenin, kısa süre içinde somut ve olumlu sonuçlara vesile olmasını temenni ediyorum. Nazik ev sahipliği ve yapıcı yaklaşımı dolayısıyla Adalet Bakanına teşekkür ediyorum.''