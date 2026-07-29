Üsküdar Belediye Başkanı gözaltına alındı

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İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar Belediyesinde yapı ruhsatı ve iskan süreçlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Başsavcılığı Üsküdar Belediyesi'ne yönelik soruşturma başlattı. Savcılık, Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın da aralarında bulunduğu Belediye yöneticilerinin yapı ve iskan ruhsatı sürecinde usulsüzlük yaptığı yönündeki ihbarlar doğrultusunda harekete geçti.

İnceleme sonucunda Dedetaş hakkında “rüşvet, irtikap ve suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme” suçlarından soruşturma başlatıldı.

Sinem Dedetaş'ın danışmanı ve Kent A.Ş. Genel Müdürünün müteahhitlerden iskan ruhsatı için rüşvet aldığı iddia edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulunun (MASAK) Kent A.Ş müteahhitlerini mercek altına aldı.

Veriler doğrultusunda 11 farklı adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş dahil 6 kişi gözaltına alındı.