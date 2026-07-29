İran, Ürdün’deki ABD üssünü balistik füzeyle vurdu

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Ürdün’de ABD güçlerinin konuşlu olduğu bir hava üssünü çok sayıda balistik füzeyle hedef aldığını duyurdu.

Devrim Muhafızları tarafından bugün (29 Temmuz 2026) yapılan resmi açıklamada, "ABD güçlerinin çıkarlarımıza yönelik tehdit ve eylemlerinin sürmesi halinde saldırıların devam edeceği" uyarısında bulundu.

CENTCOM: Tüm Füzeler İmha Edildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise konuya ilişkin yayımladığı bildiride, saldırının Ürdün yerel saatiyle 00.45’te gerçekleştiğini doğruladı.

Saldırıyı sürpriz bir baskın girişimi olarak nitelendiren CENTCOM, ABD hava savunma sistemlerinin tüm füzeleri başarıyla imha ettiğini, üste herhangi bir can kaybı ya da maddi hasar meydana gelmediğini açıkladı.

Geçici Sükunet Sona Erdi

ABD merkezli yayın organı Axios’a konuşan Amerikalı bir yetkili, bu saldırının son günlerde sağlanan geçici sükuneti sona erdireceğini belirtti.

Saldırının, ABD Başkanı Donald Trump’ın diplomasiye şans tanımak amacıyla İran’a yönelik hava bombardımanlarını askıya alma kararından sadece birkaç gün sonra gerçekleşmesi dikkat çekti.

Trump, pazartesi günü yaptığı açıklamada Washington ve Tahran arasında olumlu görüşmelerin yürütüldüğünü ifade etmiş; ancak diplomatik kanalların tıkanması halinde bombardımanların yeniden başlayacağı tehdidinde bulunmuştu.

İran kanadı ise ABD ile doğrudan bir görüşme yapıldığını reddederek mesajların yalnızca aracılar vasıtasıyla iletildiğini vurgulamıştı.

Umman'ın Diplomasi Trafiği Risk Altında

Bölgede tansiyonu düşürmek ve geçtiğimiz haziran ayında imzalanan geçici ateşkes anlaşmasını yeniden canlandırmak amacıyla diplomatik girişimleri yürüten Umman’ın çabaları da bu gelişmeyle kritik bir sınavdan geçiyor.

Müzakerelerin özellikle Hürmüz Boğazı’ndaki seyir serbestisi ve İran’ın nükleer programı üzerine yoğunlaştığı belirtilirken, bugün Ürdün’e düzenlenen saldırının bu süreci doğrudan etkileyebileceği değerlendiriliyor.

Son haftalarda ABD’nin Ürdün, Kuveyt ve Bahreyn’deki askeri üsleri İran kaynaklı füze ve İHA saldırılarının hedefi oluyordu. Bu süreçteki en şiddetli saldırı 17 Temmuz’da Ürdün’deki bir üsse düzenlenmiş; olayda iki ABD askeri hayatını kaybederken bir asker ise kaybolmuştu.