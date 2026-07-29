İddia: İran, Çin’den hava savunma sistemi tedarik ediyor

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İsrail ve ABD ile tırmanan gerilimin ardından hava savunma hattındaki zafiyetleri kapatmayı hedefleyen İran’ın, Çin’den yüzlerce hava savunma sistemi teslim almaya hazırlandığı bildirildi.

Reuters’ın konuya yakın üç kaynağa dayandırdığı haberine göre İran İslam Cumhuriyeti’nin, önümüzdeki haftalarda Çin menşeli hava savunma sistemlerinin ilk sevkiyatını teslim alması bekleniyor.

Körfez basınında yer alan habere göre anlaşma, QW-12 ve FN-16 füzelerini de içeren 300 ila 400 adet omuzdan atılan taşınabilir hava savunma sisteminin tedarikini kapsıyor. Toplam maliyetinin 60 ila 70 milyon dolar bandında olduğu öngörülen anlaşma, Tahran’ın yakın menzil hava savunma hattını takviye etmeye yönelik en kritik girişimlerinden biri niteliğinde.

İran’ın bu tedarik hamlesinin, ABD ve İsrail ile son dönemde tırmanan askeri gerilimlerde stratejik altyapı tesisleri ile askeri üslerin korunmasında tespit edilen zafiyetlerin ardından gelmesi dikkat çekiyor.

Kaynaklar, söz konusu sözleşmenin Tahran ile Çinli tedarikçi firma arasında aracı konumunda bulunan Hong Kong merkezli Chongqing Baoshang International Investment şirketi üzerinden sözleşme sağlandığı bildirdi.

Sevkiyat rotasına ilişkin planlamada, mühimmatın Çin’in batısındaki Urumçi kentinden kalkan nakliye uçaklarıyla Pakistan hava sahası üzerinden İran’a ulaştırılması öngörülüyor. Ancak lojistik sürecin nihai aşamasının kara yoluyla mı yoksa hava intikaliyle mi tamamlanacağı henüz netleşmedi.

İddialara yanıt veren Çin Dışişleri Bakanlığı, haberleri kesin bir dille yalanlayarak, "Söz konusu raporlar tamamen asılsızdır; Çin, bölgesel barış ve istikrarın korunması yönündeki yapıcı tutumunu sürdürmektedir." açıklamasında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı ve ilgili ticari temsilciler ise konuya ilişkin sessizliğini koruyor.