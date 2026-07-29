AK Parti'denTBMM Başkanı Kurtulmuş’a "çerçeve yasa" ziyareti

2 saat önce

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) heyeti, "çerçeve yasa" hazırlıklarına ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile bir araya geldi.

TBMM’de "çerçeve yasa" hazırlıklarına ilişkin siyasi trafik hız kazandı.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Grup Başkanı Abdullah Güler’den oluşan heyet, bugün (29 Temmuz 2026 Salı) TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u makamında ziyaret etti. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ve yaklaşık 1,5 saat süren görüşmenin ardından herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Basın mensuplarına konuşan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifine yönelik hazırlıkların titizlikle devam ettiğini belirterek, temasların bu çerçevede sürdüğünü ifade etti.

Söz konusu "çerçeve yasa" teklifine ilişkin hazırlanan taslağın, bugün yapılacak Kabine Toplantısı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor.