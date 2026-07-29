Trump: Milis gruplar dünyanın kanseridir

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ABD Başkanı Donald Trump, Irak'taki ABD-Suudi Arabistan ortak hava saldırılarının ise Bağdat yönetimiyle koordineli gerçekleştirildiğini öne sürdü

Bugün (29 Temmuz 2026) Fox News kanalına açıklama yapan Trump, Ürdün’deki ABD güçlerine yönelik saldırılara yanıt olarak İran’ı "çok sert bir şekilde" vuracaklarını söyledi.

ABD Başkanı, dün gece ABD ve Suudi Arabistan tarafından Irak'taki İran yanlısı milis gruplara yönelik düzenlenen hava saldırılarının, Irak Hükümeti ile koordinasyon içinde yapıldığını iddia etti.

Milis yapıları "dünyanın kanseri" olarak nitelendiren Trump, bölgedeki tüm İran yanlısı güçlere karşı daha sert uyarılar ve ek önlemler alınması konusunun şu an değerlendirme aşamasında olduğunu bildirdi.

Öte yandan, Irak’taki Haşdi Şabi tarafından yapılan resmi açıklamada; ABD ve Suudi Arabistan'ın üslerine yönelik gerçekleştirdiği bombardıman sonucunda 20 milisin öldüğü, 32’sinin ise yaralandığı teyit edildi.

Grup, söz konusu saldırılara karşı "intikam" alınacağı yönünde tehditte bulundu.