AFP: Amerikan-Suudi saldırısında 5 İranlı danışman öldü

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Fransız haber ajansı AFP, ABD ve Suudi Arabistan’ın Irak’ın Diyale ilindeki Haşdi Şabi mevzilerine yönelik gerçekleştirdiği ortak bombardımanda 5 İranlı askeri danışmanın hayatını kaybettiğini bildirdi.

AFP’nin Haşdi Şabi içerisindeki iki yetkili kaynağa dayandırdığı haberine göre ABD güçleri ve Suudi Arabistan’a ait savaş uçaklarının Irak’ın orta kesimindeki Diyala sınır hattında düzenlediği eş zamanlı hava saldırılarında 5 İranlı askeri danışman öldü. Ajans, Bağdat’taki cenaze töreninde naaşların İran İslam Cumhuriyeti bayrağına sarılı olduğunu iddia etti.

Sabah saatlerinde ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ve Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ortak açıklamada, Haşdi Şabi bünyesindeki silahlı gruplara ait lojistik üsler ve silah depolarının hedef alındığı duyurulmuştu.

Her iki ülkeden yapılan açıklamada, söz konusu operasyonun "sınır ötesi saldırılara verilmiş doğrudan ve kararlı bir yanıt" olduğu vurgulandı. Özellikle son üç gün içerisinde bölgedeki petrol ve enerji tesisleri ile ABD askeri üslerine yönelik 30’dan fazla insansız hava aracı (İHA) saldırısının gerçekleştirilmesi, operasyonun temel gerekçesi olarak gösterildi.