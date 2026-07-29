Irak Ulusal Güvenlik Kurulu: Amerikan-Suudi saldırısını kınıyoruz

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Irak Ulusal Güvenlik Kurulu, Başbakan ve Silahlı Kuvvetler Başkomutanı Ali Falih Zeydi başkanlığında toplandı. Toplantıda, ABD ve Suudi Arabistan tarafından Irak topraklarına düzenlenen hava saldırıları sert bir dille kınandı.

Toplantının ardından yayımlanan açıklamada, ABD ve Suudi Arabistan tarafından bu sabah düzenlenen saldırıların can kayıplarına ve yaralanmalara yol açtığı teyit edildi.

Açıklamada, Irak Hükümetinin, Suudi Arabistan ve ABD tarafından yöneltilen "Irak topraklarından saldırı tehdidi" iddialarını incelemek üzere ilgili taraflarla temas halinde olduğu, ancak hava saldırılarının beklenmedik bir şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi. Bu kapsamda Kurul; ülke egemenliğini korumak ve sınırların tam kontrolünü sağlamak amacıyla yeni bir güvenlik planı hazırlama kararı aldı. Irak’ın, komşu ülkeler için bir tehdit kaynağı haline gelmesinin önleneceği belirtildi.

Diplomatik adımlar kapsamında Irak Dışişleri Bakanlığı, saldırılara ilişkin Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde resmi şikayette bulunmak ve uluslararası hukuk çerçevesinde gerekli kanıtları sunmakla görevlendirildi. Kurul, herhangi bir saldırı veya ihlale karşı müdahale yetkisinin yalnızca hükümet ve anayasal kurumların sorumluluğunda olduğunu, dış müdahalelere veya bağımsız hareket eden taraflara izin verilmeyeceğini yineledi.

Toplantıda, uluslararası güçlerin ülkeden ayrılma süreci de ele alındı. Ulusal Güvenlik Kurulu, Uluslararası Koalisyon Güçlerinin Eylül 2026 sonu itibarıyla çekilmesini öngören güvenlik anlaşmasına olan bağlılığını yineledi. Ayrıca, "silahların yalnızca devlet kontrolünde olması" planının tamamlanması konusundaki kararlılık dile getirildi.

Irak Hükümeti, bölgede barış ve istikrarın tesisi konusundaki tutumunu yineleyerek, Irak'ı bölgesel çatışmalardan uzak tutma ve ilişkileri karşılıklı saygı ve diplomasi temelinde yürütme arzusunu paylaştı. Açıklamanın sonunda, tüm taraflara itidal çağrısı yapılarak, bölgedeki gerilimi daha fazla tırmandıracak adımlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.