Başbakan: Kürdistan Bölgesi'nin Irak petrolündeki anayasal payını istiyoruz

2 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, Irak genelinde yerel tüketim için üretilen petrolden bölgenin nüfus oranına göre düşen anayasal payını talep ettiklerini vurguladı.

Mesrur Barzani, bugün (29 Temmuz 2026) gerçekleştirilen Bakanlar Kurulu toplantısına başkanlık etti. Toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Barzani, Kurulun, Irak genelinde iç tüketim amacıyla üretilen petrolden Kürdistan Bölgesi’nin kendi payını alma konusundaki meşru ve anayasal hakkını teyit ettiğini belirtti.

Başbakan Barzani ayrıca, Maliye ve Ekonomi Bakanlığı ile Planlama Bakanlığını, tüm bakanlık ve kurumlarla koordineli bir şekilde çalışarak hükümetin ortak vizyonunu ve Kürdistan Bölgesi'nin 2027 federal bütçesine yönelik talepler listesini hazırlamakla görevlendirdiğini ifade etti.