Bakanlar Kurulundan enerji ve bütçe için önemli kararlar

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Başbakan Mesrur Barzani başkanlığındaki Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu toplantısında, Bağdat yönetiminden Kürdistan Bölgesi’nin anayasal petrol payı ve 2027 federal bütçesindeki mali haklarının eksiksiz güvence altına alınması talep edildi.

Bugün (29 Temmuz 2026) gerçekleştirilen olağan toplantının ardından yayımlanan bildiride, Kürdistan Bölgesi’ne yönelik devam eden "terör saldırıları" sert bir dille kınandı. Kurul, bu saldırıların Irak’ın genel istikrarına ve vatandaşların can güvenliğine yönelik açık bir tehdit olduğunu belirterek; Kürdistan Bölgesi'nin bölgesel gerilimlerin bir parçası olmadığını, aksine her zaman barış ve diyalogdan yana tavır aldığını yineledi.

Toplantının ilk gündem maddesinde, Elektrik ve Doğal Kaynaklar Bakan Vekili Kemal Muhammed, akaryakıt sıkıntısı, gaz üretimi ve elektrik santrallerinin kapasitesinin artırılmasına yönelik kapsamlı bir rapor sundu.

Bakanlar Kurulu, Doğal Kaynaklar Bakanlığını piyasa denetimini sıkılaştırması ve yakıt kalitesini kontrol altına alması için görevlendirdi. Tekelleşmenin önlenmesi ve vatandaşların uygun fiyata yakıta erişiminin sağlanması için tüm yasal ve teknik kolaylıkların seferber edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, Irak genelinde iç tüketim için ayrılan petrolden Kürdistan Bölgesi’nin nüfus oranına göre alması gereken anayasal payın altı bir kez daha çizildi.

İkinci gündem maddesinde ise Maliye ve Ekonomi Bakanı Awat Şeyh Cenab, 2027 yılı federal bütçe önerilerine dair hazırlık raporunu paylaştı. Bakanlar Kurulu Sekreteri Amanc Rahim ve Divan Başkanı Umed Sabah, önceki yıllarda bütçe gönderiminde engel teşkil eden yasal maddelerin analizi ile maaş ödemelerinde yaşanan gecikmelerin nasıl aşılacağına dair teknik detayları sundu.

Kurul; Maliye ve Planlama bakanlıklarını, tüm kurumlarla koordineli bir şekilde "hükümetin ortak vizyonunu" temsil eden bir talep çizelgesi hazırlamakla görevlendirdi. Bu kapsamda, bölgedeki memur maaşlarının Irak’ın diğer bölgeleriyle eşit ve düzenli bir şekilde ödenmesinin anayasal bir hak olduğu vurgulandı. Ayrıca, Bağdat’taki Kürt milletvekilleriyle ortak bir duruş sergilemek amacıyla geniş katılımlı bir toplantı yapılması kararlaştırıldı.

Toplantının son bölümünde; borçlanma, hibe ve 2012-2015 yıllarına ait mali kesin hesapların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları ele alındı. Bakanlar Kurulu, federal hükümetin elde ettiği uluslararası kredi ve hibelerden Kürdistan Bölgesi’nin de adil bir pay alması gerektiğini belirtti.