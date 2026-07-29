Vali Xoşnaw: 61 bin İranlı ziyaretçi Erbil'e ulaştı

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Erbil Valisi Umed Xoşnaw, şu ana kadar 61 bin İranlı ziyaretçinin kente ulaştığını belirterek; Başbakan Mesrur Barzani’nin talimatıyla tüm kamu kurumlarının ziyaretçilere hizmet sunmak için teyakkuzda olduğunu açıkladı.

Bugün (29 Temmuz 2026) düzenlenen basın toplantısında konuşan Umed Xoşnaw, İranlı ziyaretçilerin Erbain merasimlerine katılmak üzere Kürdistan Bölgesi güzergahını kullandığını hatırlattı.

Xoşnaw, "Başbakan Mesrur Barzani, İran İslam Cumhuriyeti’nin talebi üzerine, ziyaretçilere en iyi hizmetin ve kolaylıkların sağlanması için ilgili tüm birimleri görevlendirdi." dedi.

Sürecin yönetimi için İçişleri Bakanlığı bünyesinde bir yüksek komite kurulduğunu ifade eden Vali Xoşnaw, Barzani Yardım Vakfı (BCF) ekiplerinin de sahada aktif olarak insani ve lojistik hizmet sunduğunu kaydetti. Xoşnaw, "Ziyaretçilerin Erbil’e girişlerinden Irak’ın diğer şehirlerine uğurlanmarına kadar olan süreçte hiçbir aksaklık yaşanmaması için tüm önlemler alındı." ifadelerini kullandı.

Güncel verileri paylaşan Erbil Valisi, şu ana kadar 61 bin İranlı ziyaretçinin Kürdistan Bölgesi sınırlarından giriş yaptığını; bunlardan bir kısmının Erbil’deki konaklama noktalarında misafir edildiğini, bir kısmının ise Irak’ın orta ve güney bölgelerine doğru yola çıktığını bildirdi.

Xoşnaw son olarak, ziyaretçi girişlerinin 3 Ağustos’a kadar devam edeceğini, 7 Ağustos tarihinden itibaren ise ziyaretçilerin Irak’tan İran’a dönüş sürecinin başlamasının planlandığını sözlerine ekledi.