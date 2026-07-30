Başbakan Barzani kararnameyi imzaladı

3 saat önce

Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani, özel sektör çalışanlarının emekli maaşını 500.000 dinara yükseltti.

Başbakan Mesrur Barzani başkanlığında dün gerçekleşen (29 Temmuz 2026) Kürdistan Bölgesi Bakanlar Kurulu toplantısında, emeklilerle ilgili müjdeli bir karar alındı.

Bakanlar Kurulu tarafından yayımlanan resmi kararnamede, özel sektör çalışanlarının emekli maaşı 500.000 dinar olarak belirlendi.

Kurulda oy birliğiyle alınan karar, Başbakan Mesrur Barzani tarafından imzalandı.

Toplantının son bölümünde ise borçlanma, hibe ve 2012-2015 yıllarına ait mali kesin hesapların onaylanmasına ilişkin kanun tasarıları ele alındı.

Bakanlar Kurulu, federal hükümetin elde ettiği uluslararası kredi ve hibelerden Kürdistan Bölgesi’nin de adil bir pay alması gerektiğini belirtti.