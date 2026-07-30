Kurtulmuş: Süreç yasasıyla yeni dönemin kapıları açılacak

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Türkiye Büyük Millet Meclisine (TBMM) Numan Kurtulmuş, barış sürecine ilişkin yaptığı son açıklamada, ''Süreç yasası genel af değil. Süreç yasasıyla yeni dönemin kapıları açılacak.'' dedi.

Numan Kurtulmuş, ''Çerçeve yasa çalışmalarının hemen hemen sonuna gelinmiştir. Ümit ederiz, partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz ortaya konulacak yasa, asla bir genel af, kişisel af mahiyetinde değildir.'' ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün (30 Temmuz 2026) barış sürecine yönelik yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

''Yaptığımız Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu çalışmalarıyla Türkiye Büyük Millet Meclisinde ete kemiğe bürünen ve hemen hemen bütün partilerimizin ortak iradesiyle bir yol haritası olarak raporlaştırılan bu çalışmaların sonucunda belli bir safhaya geldik. Karşımızdaki hedef; terörsüz Türkiye'yi inşa etmektir.''

''Bu milletin yaklaşık elli yılına mal olan terörü artık tarihin çöplüğüne atıyoruz.'' diyen Kurtuşmuş, sözlerine şöyle devam etti:

Türkiye bir daha asla ve asla terörle, terör belasıyla uğraşmayacak. Bunun için sürdürdüğümüz çalışmaların hemen hemen sonuna gelinmiştir. Önümüzde, yine ümit ederiz ki partilerimizin tamamının uzlaşısıyla ortaya çıkacak olan bir yasal düzenleme sürecini hep birlikte idrak edeceğiz. Kastamonulu hemşerilerimin önünde bir kere daha ifade etmek isterim ki ortaya konulacak olan bu yasa bir genel af mahiyetinde değildir, asla kişisel af mahiyetinde değildir. Geçici ve münhasıran örgütün feshedilmesine ait bir yasa olacaktır. Ve asla bu yasa ile Türkiye'de dediğim gibi bir genel af anlayışı ortaya konulmayacaktır. Mesele silahların bırakılması, örgütün tamamıyla kendisini feshetmesi ve bir daha terör örgütünün fiilî olarak varlığının devam etmemesinin tespit ve tesciliyle birlikte bu yasa yürürlüğe girecek, uygulamaya konulacaktır.

Şunu da açıklıkla ifade etmek isterim ki mesele sadece bir yasa hazırlanması da değildir. Burası Türkiye Büyük Millet Meclisi; Türkiye Büyük Millet Meclisinde her hafta birçok yasa çıkıyor. Türkiye'de gerektiğinde başka yasalar da çıkar. Mühim olan mesele, yeni bir dönemin kapılarının açılmasıdır. Yeni bir dönemin kapılarında silaha yer yok, kavgaya yer yok; Akif'in dediği gibi tefrikaya yer yok! 'Sen Türksün, ben Kürdüm' meselesine asla yer yok. 'Sen Alevisin, ben Sünni'yim' tartışmasına, ayrışmasına asla yer yok! Yeni dönemin kapıları Allah'ın izniyle bu yasanın kabulüyle birlikte sonuna kadar açılacak, Türkiye'de yepyeni bir kardeşlik dönemi başlayacaktır.''