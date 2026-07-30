Muhammed Halbusi Erbil’de çeşitli temaslarda bulunacak

3 saat önce

Irak Parlamentosu’nun eski Başkanı Muhammed Halbusi çeşitli temaslarda bulunmak üzere başkent Erbil’e geldi.

Kurdistan24’ün edindiği bilgilere göre; Erbil’e gelen Muhammed Halbusi, ziyaret kapsamında Başkan Mesud Barzani, Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Kürdistan Bölgesi Başbakanı Mesrur Barzani ile birtakım görüşmeler gerçekleştirecek.

Muhammed Halbusi’ye Erbil ziyaretinde Takaddum Partisi Irak Parlamento Grup Başkanı Ahmed Mazhar, Sanayi Bakanı Muhammed Temim ve Takaddum Partisi yöneticilerinden Halid Batal eşlik ediyor.

Ziyaret kapsamında Erbil-Bağdat ilişkileri, Irak Hükümet kabinesinin tamamlanma süreci ve bölgesel gelişmeler ele alınacak.