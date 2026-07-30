DEM Parti: Mümin Erol'un görevi donduruldu

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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Tatvan Belediye Eş Başkanı Mümin Erol'un hakkında başlatılan disiplin süreci nedeniyle eş başkanlık görevinin tedbiren dondurulduğunu açıkladı.

DEM Parti Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu tarafından bugün (30 Temmuz 2026) yapılan açıklamada, Bitlis’in Tatvan Belediye Eş Başkanı Mümin Erol’un eş başkanlık görevinin tedbiren dondurulduğu bildirildi.

Açıklamada, “Tatvan Belediye Eş Başkanımız Mümin Erol hakkında disiplin süreci başlatılmıştır. Bu sürecin sağlıklı ve objektif bir şekilde yürütülmesi amacıyla Mümin Erol’un yürütmekte olduğu belediye eş başkanlık görevi tedbiren dondurulmuştur. Disiplin süreci en kısa sürede tamamlanacak olup kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır” denildi.