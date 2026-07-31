Fas'tan İspanya'ya geçen 18 kişi hayatını kaybetti

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Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Ceuta'ya geçmeye çalışan 18 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.

Yerel basındaki haberlere göre, Ceuta'ya geçme girişiminde bulunan düzensiz göçmenlerden 18'i yaşamını yitirdi.

Son 1 hafta içinde Ceuta'ya Fas'tan çoğu yüzerek olmak üzere 1500 kişi geçti ancak resmi rakamlar henüz açıklanmadı.

Ne olmuştu?

Fas'taki Castillejos kasabası kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı olan Ceuta'ya yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene müdahalede bulunulmuştu.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, olaya ilişkin hükümetin mevcut tüm kaynaklarını seferber ettiğini bildirmişti.

İspanya hükümeti, Ceuta'ya yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.