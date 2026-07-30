Irak, trafik sistemini Kürdistan Bölgesi'ni örnek alarak dijitalleştiriyor

2 saat önce

Irak Genel Trafik Müdürlüğü, Kürdistan Bölgesi’ndekine benzer bir yapay zeka (AI) destekli elektronik sistemi hayata geçirmeye hazırlanıyor.

Müdürlüğün Basın Sorumlusu Albay Haydar Şakir, Kurdistan24’e yaptığı açıklamada, sürücülerin işlemlerini kolaylaştıracak yeni nesil bir dijital dönüşüm sürecine girdiklerini belirtti.

Albay Şakir, kısa süre içinde devreye alınacak sistem sayesinde vatandaşların ehliyet başvurusu, ruhsat yenileme ve araç mülkiyeti devri gibi işlemlerini mobil cihazlar üzerinden gerçekleştirebileceğini ifade etti. Yeni sistemin temelinde, işlemlerin hızlandırılması ve hatasız yönetilmesi için yapay zeka teknolojisi yer alıyor.

Şakir, "Eski uygulamada bir vatandaşın tek bir işlemi tamamlamak için 12 farklı birime veya gişeye başvurması gerekiyordu. Yeni sistemle 'Tek Pencere' modeline geçiyoruz. Vatandaşlar yalnızca ehliyet kartını veya ruhsatını teslim almak için ilgili daireye gitmek zorunda kalacak; diğer tüm aşamalar dijital ortamda tamamlanacak." dedi.

Resmi verilere göre Irak genelinde yaklaşık 8 milyon araç bulunuyor ve bu araçların yüzde 80’ini özel otomobiller oluşturuyor. Ülkeye her yıl ortalama 300 binden fazla yeni araç ithal edilirken, en yoğun trafik ise yaklaşık 3 milyon aracın kayıtlı olduğu başkent Bağdat’ta bulunuyor.