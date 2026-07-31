Başbakan Barzani’den Enfal mesajı: Kürt halkı bunu asla unutmamalı

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1988’de gerçekleşen ve 8 aşamaya bölünen Enfal Katliamı, Baas rejiminin Kürdistan Bölgesi’nde yaşayan Kürt halkını yok etmeye yönelik geniş çaplı bir girişimiydi.

Katliamın yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımlayan Başbakan Mesrur Barzani, Irak Hükümetinin anayasal görevini ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Başbakan Mesrur Barzani, bugün (31 Temmuz 2026) yaptığı açıklamada, eski Irak rejiminin en vahşi suçlarından biri olan, binlerce masum insanın katledildiği ve soykırıma uğradığı olayın üzerinden 43 yıl geçtiğini söyledi.

Başbakan Barzani mesajında, ''Enfal Katliamı'nın yıl dönümünde Kürdistan'ın tüm şehitlerini ve Enfal kurbanlarını saygıyla anıyoruz.'' dedi.

Başbakan Mesrur Barzani, ''Bu zor zamanlarda Enfal kurbanlarının ailelerine yardım eden tüm cesur insanlara da minnettarız.'' diye ekledi.

Başbakan Barzani, ''Irak Hükümeti anayasal görevini ve ahlaki sorumluluğunu yerine getirmeli ve soykırım kurbanlarının ailelerine tazminat ödemelidir.'' ifadelerini kullandı.

Barzani, "Kürt halkı bu suçları asla unutmamalı ve Kürtlerin hakları için eşi benzeri görülmemiş fedakarlıklar yaptığını, bu nedenle ulusal kazanımlarından asla vazgeçmeyeceklerini ve onları her şekilde koruyacaklarını bilmelidir." diye ekledi.