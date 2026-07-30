Malatya’da göçük: 2 işçi hayatını kaybetti

1 saat önce

Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde deprem konutları bölgesinde sürdürülen yol yapım çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte, toprak altında kalan 2 işçi yaşamını yitirdi.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’nde meydana geldi. İHA'nın haberine göre deprem sonrası başlatılan imar faaliyetleri kapsamında yürütülen yol yapım çalışmaları esnasında, iş makineleriyle yapılan kazı sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle göçük meydana geldi.

Göçükle birlikte bölgede çalışan 2 işçi toprak altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Arama kurtarma ekiplerinin yoğun çabası sonucu toprak altından çıkarılan işçiler, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye ağır yaralı olarak ulaştırılan 2 işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Güvenlik güçleri bölgede geniş önlemler alırken, yaşanan iş kazasıyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.