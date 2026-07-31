43 yıldır kanayan yara: Enfal...

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Baas rejiminin Kürt milletine karşı işlediği ve insanlığa karşı işlenen en büyük suçlardan olan Enfal Katliamı’nın üzerinden 43 yıl geçti.

Kürtler için en trajik katliamlarından olan Enfal’in yıl dönümünde Kürdistan Bölgesi ve dünyanın dört bir yanında anma törenleri düzenleniyor.

1988 yılında gerçekleşen ve 8 aşamaya bölünen Enfal Katliamı, Baas rejiminin Kürdistan Bölgesi’ndeki Kürtleri yok etmeye yönelik geniş çaplı bir girişimiydi.

Enfal operasyonlarını dönemin Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin'in doğrudan gözetiminde gerçekleştiren Baas rejimi, katliamı şubat ve eylül ayları arasında sekiz aşamaya yaydı.

18 Şubat 1988'de başlayan Enfal'in ilk aşaması bir ay sürdü. Operasyon, Cefayeti Vadisi, Dukan, Çawarta, Qalaçuwalan ve Surdaş'ı kapsıyordu.

22 Mart 1988'de başlayan Enfal'in ikinci aşaması ise 10 gün sürdü. Saldırılar Qeredax, Sengaw, Bazyan, Arbet, Nesr ve Derbendixan bölgelerini kapsadı.

En büyük ve en zor aşama olarak kabul edilen Enfal'ın üçüncü aşaması, Germiyan bölgesi sınırlarını kapsıyordu.

7 Nisan 1988'de başlayan bu aşama, aynı ayın 20’sinde sona erdi. Çemçemal, Sengaw, Kifri, Kelar, Qadir Kerem, Duz ve Leylan'ı kapsıyordu.

Enfal'in 3 Mayıs 1988'den 8 Mayıs’a kadar süren dördüncü safhası da Kerkük, Pirdê, Teqteq, Şiwan, Tekye, Koye, Şeyh Bizini, Ağceler ve Erbil ovasını içeriyordu.

Daha sonra Enfal'in beşinci, altıncı ve yedinci aşamaları 15 Mayıs 1988'de başladı ve 26 Ağustos'ta sona erdi. Bu aşama, Xoşnaweti Vadisi, Rewandiz, Soran, Werte, Xaneqa, Çoman, Ranye, Qeladize ve Qendil Dağı bölgelerini kapsıyordu.

Son aşama olan sekizinci aşama, 26 Ağustos 1988'de başladı ve 11 gün sürdü. Baas rejimi bu aşamada ise Behdinan bölgesini hedef aldı. Katliam operasyonları Duhok, Amedi, Etruş, Zaho ve Kani Masi'de devam etti.

Saddam Hüseyin’in emri ile Kürt halkına karşı uygulanan 8 aşamalı Enfal harekatında binlerce Kürt katledildi.

Saddam tarafından Kur'an'daki Enfal Suresinin adıyla isimlendirilen jenosit, “savaş ganimetleri” anlamına geliyor.

8 aşamalı Enfal operasyonlarında 182 bin Kürt tutuklanarak Irak çöllerine götürüldü, buralarda kazılan çukurlara canlı olarak gömüldü.

Baas rejiminin devrilmesinin ardından Barzanilere ait bazı toplu mezarların ortaya çıkmasıyla şehitlerin cenazeleri Kürdistan Bölgesi’ne getirildi. 2011 yılında da Irak’ın güney bölgesindeki çöllerde 93 Barzani erkeğine ait kalıntı bulundu.

Halen çok sayıda Kürt’ün akıbeti bilinmiyor.